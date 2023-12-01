Маленькая панда из Московского зоопарка научилась ползать

По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, детеныш хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них и движется вперед

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Детеныш панды, который родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года, начал ползать, сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

"Наша маленькая панда начала активно передвигаться по вольеру - она ползает. Это важный этап в развитии детеныша, теперь она может доползти до мамы самостоятельно. По словам зоологов, видно, что детеныш хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них и движется вперед", - написала Акулова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что в вольере специальное теплое покрытие пола - наливной пол, который легко поддается дезинфекции и санитарной обработке. Такая поверхность также обеспечивает нужное сцепление для маленькой панды, хотя в некоторые моменты ее лапки проскальзывают. "Это нормально, просто еще конечности не окрепшие, но с каждым днем ее шаги все увереннее", - добавила Акулова.

Две большие панды - самец по имени Жуи и его подруга Диндин - были доставлены в Москву 29 апреля 2019 года. Они стали пятой и шестой пандами, когда-либо "гостившими" в России. В конце августа 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке.