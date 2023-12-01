В России в 2024 году пересчитают лес на площади 20,3 млн га

Одним из лидеров по проведению лесоустройства в 2024 году станет Хабаровский край

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Объем лесоустройства в 2024 году по всей стране составит 20,3 млн га, что сопоставимо с площадью Белоруссии. Будет проведена оценка и проектирование ведения лесного хозяйства на 10 лет в первую очередь в Красноярском крае и Архангельской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза).

"Лесоустройство позволяет планировать работы по охране, защите, воспроизводству и рациональному использованию лесов, определять участки для климатических и инвестиционных проектов, а также предоставлять лесные участки в аренду с актуальными качественными и количественными характеристиками леса. С 2023 года, после принятия новой лесоустроительной инструкции, работы проходят еще более ускоренными темпами. Больше всего площадей лесоустройство охватит в Архангельской области (4,4 млн га) и Красноярском крае (5,9 млн га)", - заявил начальник управления земельных отношений и лесоустройства Рослесхоза Алексей Григорьев, чьи слова приводятся в сообщении.

Кроме того, одним из лидеров по проведению лесоустройства в 2024 году станет Хабаровский край. Работы в регионе пройдут на площади почти 1 млн га. Самые трудные и дорогостоящие работы лесоустройства проведут в зоне интенсивного лесопользования на площади 15,2 млн га в 26 регионах. Еще на 5,1 млн га арендаторы обеспечат лесоустройство за свой счет, одновременно лесам назначат мероприятия по уходу. Работы подготовительного этапа в 2024 году будут проведены на общей площади 48,9 тыс. га в Мордовии и Челябинской области.

"Лес - федеральная собственность и должен помогать экономике. Государство должно иметь о нем точные данные, чтобы эффективно распоряжаться своей собственностью и принимать решения на основе знаний о существующем лесном фонде - таксации. Именно для этого нужно лесоустройство, в рамках которого делается "цифровой двойник" леса раз в 10 лет и более. В этом году Рослесинфорг в составе 400 лесоустроительных бригад выполнил огромную работу по приведению в известность лесного фонда - исследовано 25 млн гектаров", - добавил директор Рослесинфорга Павел Чащин.

В современном лесоустройстве, помимо сбора информации о количестве и качестве древесины, выполняют еще важные для неистощительного использования лесов мероприятия: проектирование защитных и резервных лесов - 28,1 млн га и проектирование лесничеств - 34,2 млн га. Эти работы проведут в 30 регионах.

С 2022 года полномочия по лесоустройству перешли с регионального на федеральный уровень, работы по нему проводят только сотрудники Рослесинфорга. План лесоустройства составляет Рослесхоз на основании предложений регионов.