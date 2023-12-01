Путин: средняя продолжительность жизни в РФ по итогам года составит около 74 лет

По словам президента, этому способствует работа правительства, министерства здравоохранения, региональных властей и каждого медицинского работника

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит около 74 лет, сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам II конгресса "Национальное здравоохранение".

"Слаженная, ответственная работа правительства, министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медицинского работника позволила достичь достойных результатов, первый из которых, конечно же, - рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни. По итогам года она составит около 74 лет", - сказал глава государства.