По словам президента, конгресс собрал управленцев, которые представляют все грани отечественного здравоохранения

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам II конгресса "Национальное здравоохранение".

"Уважаемые друзья, рад приветствовать участников II конгресса "Национальное здравоохранение" и пожелать успешной, плодотворной работы", - сказал глава государства в своем видеообращении.

Он отметил, что мероприятие проходит в Москве на площадке выставки-форума "Россия", где представлены достижения всех регионов страны. По словам президента, там можно узнать, что нового и полезного создано в отечественной промышленности и науке, в образовании, культуре и спорте, а также "в такой важнейшей, ключевой для качества жизни людей сфере, как здравоохранение".

Как заметил Путин, конгресс собрал управленцев, которые представляют все грани отечественного здравоохранения, - "главных врачей медицинских учреждений и ректоров медицинских вузов, руководителей исследовательских институтов и лабораторий, федеральных и региональных ведомств - всего более тысячи человек из всех 89 субъектов Федерации".

"Уверен, что диалог профессионалов такого высокого уровня станет содержательным, интересным и результативным, будет способствовать плодотворному поиску ответов на многие вызовы, которые стоят сегодня и перед нашим, и перед мировым здравоохранением", - добавил глава российского государства, уточнив, что речь идет в том числе об укреплении медицинской науки, внедрении цифровых технологий, новых эффективных методик лечения опасных болезней, а также об обеспечении инфекционной безопасности.

II конгресс "Национальное здравоохранение" проходит в Москве на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ с 1 по 2 декабря. Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 субъектов РФ. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.