Путин заявил, что перед отечественной медициной встают новые задачи

Президент России поблагодарил всех медицинских работников страны за самоотверженный труд и верность своему призванию

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российская сфера здравоохранения, как и вся страна, сегодня сталкивается с новыми задачами, но неизменным при этом остается одно - "великая миссия врача", заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам II конгресса "Национальное здравоохранение".

"Сегодня перед медициной, как и перед всей нашей страной, встают новые задачи и планы. Меняются условия работы, требуя все большей концентрации сил, опыта, знаний, оперативного принятия сложнейших управленческих решений", - сказал глава государства. "Но неизменным остается одно - великая миссия врача", - отметил он.

"Особые слова благодарности - врачам, фельдшерам, медсестрам и медбратьям, которые, рискуя собой, спасают, выхаживают наших бойцов в зоне специальной военной операции, в прифронтовых госпиталях и больницах", - добавил Путин, уточнив, что таких отважных, преданных своему делу людей без малого 4 тыс.

"Благодарю всех медицинских работников России за самоотверженный труд, за вашу верность своему призванию, своей благородной и такой нужной людям профессии", - сказал президент.