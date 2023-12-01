Путин отметил важность повышения качества медицинского образования

Президент заметил, что нерешенных вопросов в этой сфере хватает, однако работа, которая ведется в рамках национального проекта "Здравоохранение", уже начала приносить свои результаты

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал развитие медицины одним из государственных приоритетов и указал на важность повышения уровня и качества медицинского образования.

"Рассчитываю, что особое внимание вы уделите решению кадровых проблем, повышению уровня и качества медицинского образования. Значимость этих и многих других вопросов, которые вы будете обсуждать, крайне высока, ведь речь о здоровье и жизни людей", - сказал он в видеообращении к участникам II конгресса "Национальное здравоохранение".

"Государство ставит задачи развития медицины на приоритетные места", - подчеркнул президент.

Путин заметил, что нерешенных вопросов в этой сфере хватает, однако работа, которая ведется в рамках национального проекта "Здравоохранение", уже начала приносить свои результаты. Так, по словам главы государства, в стране создана соответствующая инфраструктура, подготовлены специалисты для оказания помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, это позволяет спасать пациентов с инсультами в течение так называемого золотого окна, когда лечение наиболее действенно и позволяет избежать тяжелых последствий.

Кроме того, благодаря системе амбулаторной онкологической помощи большинству пациентов из регионов, в том числе отдаленных, необходимое лечение сегодня проводят на местах, продолжил президент. Также "за последние годы создано почти 2 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, десятки современных детских больниц и хирургических корпусов, приобретено самое современное медицинское оборудование, а для врачей поликлиник закуплено свыше 14 тысяч автомобилей", добавил Путин.

II конгресс "Национальное здравоохранение" проходит в Москве на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ с 1 по 2 декабря. Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 субъектов РФ. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.