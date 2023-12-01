В Омской области участникам СВО с 1 января компенсируют 30% расходов на коммуналку

По словам главы региона Виталия Хоценко, областное правительство находит новые способы поддержать военнослужащих и их семьи каждые две недели

ОМСК, 1 декабря. /ТАСС/. В Омской области приняли решение компенсировать с января 2024 года участникам специальной военной операции и членам их семей 30% расходов на оплату коммунальных услуг. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Виталий Хоценко.

"Продолжаем расширять меры социальной поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. С 1 января 2024 года вводим дополнительную меру поддержки - компенсацию 30% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", - написал Хоценко.

Ранее губернатор в интервью ТАСС рассказал, что в Омской области, помимо 20 обязательных мер поддержки участников СВО по линии "Единой России", добавили 18 дополнительных региональных мер. Как отметил глава региона, каждые две недели областное правительство находит новые способы поддержать военнослужащих и их семьи, эта работа будет продолжена. В середине сентября власти приняли решение предоставлять ветеранам СВО, отмеченным орденами России, и членам семей погибших военных бесплатный земельный участок для ведения сельского хозяйства или садоводства.