В Екатеринбурге закрылось генконсульство ФРГ

Посетителям рекомендуется обращаться в посольство в Москве

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Генеральное консульство ФРГ в Екатеринбурге перестало работать, посетителям рекомендуется обращаться в посольство в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте германской миссии.

"Генеральное консульство в Екатеринбурге закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в посольство Германии в Москве", - отмечается в тексте. Ранее аналогичное сообщение появилось на сайте диппредставительства в Новосибирске.

В июне сообщалось о решении правительства РФ о введении для сотрудников германских представительств и организаций квоты на уровне 350 человек, что ограничило работу генеральных консульств в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске - планировалось закрыть их до конца 2023 года. В настоящее время продолжили работу посольство в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось также о решении властей ФРГ прекратить работу четырех российских генконсульств.