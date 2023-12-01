В Ленинградской области начался сезон заготовки живых елей на Новый год

Как уточнил и.о. председателя комитета Федор Стулов, на одного человека могут оформить только одно дерево высотой до 3 м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Сезон заготовки живых елей на Новый год начался в Ленинградской области 1 декабря. Каждый желающий может получить соответствующее разрешение, чтобы законно и бесплатно вырубить хвойное дерево, сообщила пресс-служба комитета по природным ресурсам региона.

"В Ленобласти стартовала ежегодная предновогодняя кампания по предоставлению возможности самостоятельной заготовки новогодних елей. Бесплатный отпуск новогодних деревьев для собственных нужд в лесничествах начался 1 декабря 2023 и продлится по 10 января 2024 года", - отметили в комитете.

Для получения ели нужно выбрать лесничество региона, уточнить режим работы, приехать туда с паспортом, оформить документы. Затем можно самостоятельно спилить или срубить дерево в дату и на лесном участке, которые указаны в договоре. Это территории, где ели и так пойдут под сруб - под линиями электропередач и в полосе отвода дорог, также, где необходимо проредить лес от молодой поросли.

"Напомним, что на одного человека может быть оформлено только одно дерево высотой до 3 м. Вырублено оно может быть исключительно на том участке, который определен в документах" - цитирует пресс-служба и.о. председателя комитета Федора Стулова.

В прошлом сезоне заготовили более 25,5 тыс. новогодних деревьев.