Мишустин отметил рост значения медицинской науки

Эту сферу нужно развивать, чтобы результаты научных исследований соответствовали актуальным потребностям практического здравоохранения, отметил премьер-министр РФ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Значение медицинской науки растет, ее нужно развивать, чтобы результаты научных исследований соответствовали актуальным потребностям практического здравоохранения, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Серьезно возрастает сегодня значение медицинской науки. Ее ключевая задача - приближение результатов исследований к актуальным потребностям практического здравоохранения, их применение в собственном производстве лекарственных препаратов и медизделий, повышение доступности для пациентов и внедрение новых методов предотвращения и лечения болезней", - сказал глава кабмина в видеообращении к участникам II конгресса "Национальное здравоохранение".

Он подчеркнул, что сохранение здоровья людей является одной из национальных целей России, а для ее достижения в стране выстроена эффективная работа на каждом из трех уровней - профилактике и диагностике, стационарном лечении и специализированном. Кроме того, продолжается работа по модернизации первичного звена с приоритетом на сельскую местность и удаленные территории, совершенствуется и становится все более доступной медицинская помощь по кардиологии, онкологии и другим заболеваниям, добавил премьер.

"Многое сделано и для самых маленьких пациентов", - указал Мишустин, обратив внимание на то, что во всех российских субъектах действует программа расширенного неонатального скрининга, которая позволяет на ранней стадии диагностировать 40 врожденных и наследственных болезней. "И здесь крайне важно вовремя назначить соответствующее лечение", - подчеркнул премьер, отметив, что для детей с тяжелыми, редкими заболеваниями по инициативе президента РФ Владимира Путина был создан специальный фонд "Круг добра". По словам председателя правительства, "уже более 23 тысяч малышей, в том числе из новых регионов, получили помощь за счет средств фонда".

В целом же, отметил Мишустин, за такими достижениями в здравоохранении стоит труд первоклассных докторов и специалистов, благодаря профессионализму которых многие люди улучшили свое здоровье.

О конгрессе

II конгресс "Национальное здравоохранение" проходит в Москве на площадке международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ с 1 по 2 декабря.

Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 субъектов РФ. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.