Мишустин назвал невозможным развитие здравоохранения без цифровых технологий

По словам премьер-министра, в сфере здравоохранения расширяются возможности использования программных продуктов с искусственным интеллектом

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Развитие медицины невозможно без цифровизации, технологический прогресс должен служить на благо людей, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам II конгресса "Национальное здравоохранение".

"Развитие и совершенствование <…> сферы [здравоохранения] невозможно без цифровых технологий, в том числе и при оказании помощи гражданам", - сказал глава кабмина, обратив внимание на то, что в стране стремительно растет число специализированных онлайн-услуг в этой области, а все государственные медорганизации уже выстроили электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы.

"Рассчитываю, что такой технологический рывок будет служить на благо людей", - добавил премьер.

Он рассказал, что в настоящее время в сфере здравоохранения расширяются и возможности использования программных продуктов с искусственным интеллектом, например, при маммографии. По словам премьера, в 2024 году каждый российский субъект внедрит у себя такие решения. Кроме того, продолжил Мишустин, практически все больницы и многие поликлиники сейчас проводят телемедицинские консультации, консилиумы врачей по сложным случаям и запросам коллег из регионов, в том числе при проведении медицинской реабилитации.

"С созданием инноваций, результатами научных исследований, развитием других направлений отечественное здравоохранение серьезно меняется", - заключил Мишустин, подчеркнув, что "очень важно не останавливаться на достигнутом, добиваться большего прогресса в вопросах профилактики, диагностики и лечения многих заболеваний".

Конгресс

II конгресс "Национальное здравоохранение" проходит в Москве на площадке международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ с 1 по 2 декабря. Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 субъектов РФ. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.