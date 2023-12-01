В Шимановске более 5,5 тыс. жителей получат перерасчет из-за проблем с отоплением

Проблемы возникли в 179 многоквартирных домах, сообщили в мэрии города

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Свыше 5,5 тыс. жителей Шимановска в Амурской области признаны пострадавшими из-за проблем с отоплением и горячим водоснабжением, которые возникли в связи с дефицитом качественного угля. Людям сделают перерасчет, сообщили ТАСС в администрации города.

"По факту несоответствия горячей воды требованиям СанПиН 2.1.3684-2 и температуры жилого помещения требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 ООО "Холдинг" 5 555 потребителям тепловой энергии ООО "Холдинг" за период с 18 по 22 ноября 2023 года будет проведен перерасчет", - сказал в мэрии, отметив, что такое количество людей признаны пострадавшими из-за проблем с отоплением.

В ведомстве уточнили, проблемы с отоплением возникли в 179 многоквартирных домах. В целом по несоответствию температурного режима в администрацию обратились порядка 135 человек, из которых в 14 случаях были подтверждены нарушения.

Ранее в региональном правительстве сообщалось, что жители Шимановска неоднократно жаловались на холод в своих квартирах. Министр ЖКХ Амурской области Алексей Тарасов пояснил, что проблема возникла из-за некачественного угля, которое теплоснабжающая организация "Холдинг" закупила у другого поставщика. Для оперативного обеспечения качественным топливом жителей Шимановска компания "Русский Уголь" заключила соглашение с министерством ЖКХ о поставке высококалорийного угля объеме 26 тыс. тонн. Топливо будет доставляют с разреза Кирбинский (предприятия "Русского угля" в Хакасии).

В настоящее время тепло в дома уже поступило. Первая партия более 3 тыс. тонн топлива от поставщика прибыла в Шимановск 28 ноября. Вагоны со второй партией 2,5 тыс. тонн прибудут до 6 декабря.