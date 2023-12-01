ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составил почти 79%

По данным опроса, деятельность правительства одобряют 49,7% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 52,3% россиян

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 20 по 26 ноября, снизился на 0,1 п.п. и составляет 78,5%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,5% участников опроса (минус 0,1 п.п.), а уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,2 п.п. и составляет 75,2%", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 49,7% опрошенных (минус 1,1 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 52,3% респондентов (без изменений). О доверии Мишустину заявили 61,1% опрошенных (минус 0,5 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,1% (плюс 1,7 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 29,4% (плюс 0,6 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 17% (минус 0,2 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 7,8% (минус 1 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 40,9% (плюс 1,1 п.п.), КПРФ - 9,2% (минус 0,7 п.п.), ЛДПР - 9,2% (плюс 0,4 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 4,4% (минус 0,5 п.п.), "Новых людей" - 4,4% (минус 0,4 п.п.).