Голикова сообщила, что ожидаемая продолжительность жизни в РФ достигла 73,5 года

Президент Владимир Путин ранее отметил, что по итогам года ожидаемая продолжительность жизни в России составит около 74 лет

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Ожидаемая продолжительность жизни в России за 9 месяцев текущего года выросла до 73,5 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Наша основная и главная цель, которая поставлена президентом страны - это сохранение населения, здоровья и благополучия людей. И, конечно, у здравоохранения здесь весомая и главная роль. Благодаря совместной слаженной работе нам уже сейчас за 9 месяцев удалось добиться повышения ожидаемой продолжительности жизни до 73,5 года", - сказала она на II национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение".

Ранее в видеообращении к участникам конгресса президент РФ Владимир Путин отметил, что по итогам 2023 года ожидаемая продолжительность жизни в России составит около 74 лет.

Второй Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит с 1 по 2 декабря на ВДНХ в Москве. Он организован в рамках Международной выставки-форума "Россия", которая проводится с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. ТАСС - генеральное информационное агентство форума и стратегический информационный партнер конгресса.