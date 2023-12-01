Илью Яшина оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Штраф составил 45 тыс. рублей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы оштрафовал бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина (признан в РФ иноагентом) на 45 тыс. рублей из-за отсутствия маркировки иноагента в его материалах в соцсетях. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал виновным Яшина по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей", - сказали в суде.

В декабре прошлого года Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к 8,5 года колонии общего режима за распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине. Бывший депутат признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти).

Поводом для возбуждения уголовного дела стало распространение Яшиным 7 апреля в прямом эфире на своем YouTube-канале информации о событиях в Буче, которые сотрудники Центра "Э" и следственные органы сочли недостоверной. Вину он не признает и утверждает, что в ролике содержится лишь его субъективное мнение.