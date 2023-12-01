В Воронеже в ноябре из-за потепления выпало 314% от нормы осадков

Главный метеоролог региона Александр Сушков отмечает, что происходит глобальное изменение климата

ВОРОНЕЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали в Воронеже выпадение 135 мм осадков в ноябре, что составляет 314% от месячной нормы. Это произошло из-за превышения среднемесячной температуры на 2 градуса, рассказал ТАСС главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков.

"Среднемесячная температура в ноябре оказалась на 2 градуса выше нормы: норма для Воронежа 0,4 градуса, а было 2,4 градуса. Выпало в Воронеже в ноябре 135 мм осадков, что составляет 314% от нормы. А по Воронежской области было +3 градуса и выпало 2,5 нормы осадков", - рассказал он.

По данным собеседника агентства, причиной этого стало глобальное изменение климата - потепление. Сушков отметил, что по его итогам 2022 года в регионе выпало более 800 мм при годовой норме осадков в 525 мм. "Климат становится теплее и более влажным", - отметил он.

Сушков уточнил, что декабрь в Воронежской области будет немного холоднее нормы: среднемесячная температура для Воронежа составляет -4,3 градуса, а ожидается -4,6. При этом синоптики прогнозируют, что при норме осадков в 48 мм для декабря в Воронеже выпадет около 63 мм. "Есть вероятность, что Новый год встретим со снегом", - сказал он.