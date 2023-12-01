В Красноярском крае открыли движение на федеральной трассе

Его перекрывали из-за гололедицы

КРАСНОЯРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Движение на участках федеральной трассы Р-255 "Сибирь", перекрытое на западе Красноярского края из-за сильной гололедицы, открыли. Об этом сообщила пресс-служба федерального управления автомобильных дорог "Енисей".

"Движение на федеральных трассах осуществляется в штатном режиме. В настоящее время ограничений движения на федеральных автомобильных дорогах нет", - говорится в сообщении.

Утром 1 декабря в Красноярском крае прошел ледяной дождь. Из-за сильной гололедицы отменили рейсы пассажирских междугородних и межмуниципальных автобусов на юго-западе региона. Было ограничено движение для пассажирского и грузового транспорта на участках трассы Р-255 "Сибирь" с 640 по 659 км, с 680 по 723 км и с 734 по 812 км на западе Красноярского края.

Синоптики Гидрометцентра отмечают резкое потепление в центральных и южных районах Красноярского края. Дневная температура 1 декабря составит +2 градуса. Ночью похолодает до -7 градусов. Также синоптики обещают 1 декабря снег с дождем и ветер до 4 м/с.

При такой погоде водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и обязательно поменять автомобильные шины на зимние тем, кто этого еще не сделал.