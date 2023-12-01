В Якутске на зимнем фестивале зажгли новогоднюю елку

Главным событием мероприятия стала передача Хранителем Чысхааном символа холода российскому Деду Морозу

ЯКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Зажжение новогодней елки на площади Дружбы в Якутске состоялось в рамках республиканского фестиваля "Зима начинается с Якутии" с участием Хранителя мирового холода Чысхаана, передает корреспондент ТАСС.

Зажжение новогодней елки с передачей Чысхааном символа холода российскому Деду Морозу из Великого Устюга является главным событием фестиваля. В этом году передача символа холода состоится на территории ВДНХ в Москве.

Зажжение елки состоялось в 16:00 (10:00 мск). "Наступил первый календарный день зимы, время, когда наш прекрасный регион обретает самые яркие зимние краски, когда к нам стремятся все насладиться нашей зимой, гастрономией, культурой, традицией и, конечно, экстримом и нашими знаменитыми морозами. <…> Мы хотим, чтобы в ваших сердцах, в ваших домах были счастье, тепло, уют, и с зажжением этой елки сбылись все ваши мечты", - сказал перед зажжением председатель правительства Якутии Кирилл Бычков.

В Якутске температура по состоянию на 15:00 (09:00 мск) составила минус 22 градуса. Несмотря на морозы, на площади собралось много людей, дети и взрослые приветствовали Чысхаана и символ грядущего года - Дракона.

Фестиваль "Зима начинается с Якутии" проходит в республике с 2011 года и стал визитной карточкой региона. В этом году фестиваль проходит с 27 ноября по 3 декабря, всего в районах и столице республики запланировано 76 мероприятий.