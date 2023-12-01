Более 72 млн россиян прошли осмотры и диспансеризацию в неполном 2023 году

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что для более 4,4 млн сельчан работают передвижные медицинские комплексы

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Число россиян, прошедших за 10 месяцев 2023 года профилактические осмотры и диспансеризацию, составило более 72 млн. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Все мы знаем, что профилактика - это самый эффективный способ сохранения здоровья. За 10 месяцев 2023 года профилактическими осмотрами и диспансеризацией уже охвачены свыше 72 млн человек. Президент говорил, что в среднем - 70 [млн], но уже за девять месяцев мы превысили этот показатель, и это почти на 26% выше аналогичного периода прошлого года", - сказала она на конгрессе "Национальное здравоохранение".

Голикова также добавила, что для более 4,4 млн сельчан работают передвижные медицинские комплексы.

Второй Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит с 1 по 2 декабря на ВДНХ в Москве. Он организован в рамках Международной выставки-форума "Россия", которая проводится с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года.

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