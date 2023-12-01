В Москве умные алгоритмы помогли врачам расшифровать почти 5 млн ЭКГ

Доля ЭКГ, которые расшифровывают при помощи умных алгоритмов, достигла 77%, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Умные алгоритмы помогли в расшифровке почти 5 млн электрокардиограмм (ЭКГ) в московских поликлиниках, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Цифровые сервисы помогают точнее и быстрее анализировать исследования. Доля ЭКГ, которые расшифровывают при помощи умных алгоритмов, достигла 77%. Всего с их помощью было проанализировано почти 5 млн ЭКГ москвичей", - рассказала она.

Ракова уточнила, что электрокардиография - наиболее распространенное и достоверное исследование, которое применяется в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Все взрослые московские поликлиники были оснащены цифровыми электрокардиографами с возможностью автоматической расшифровки ЭКГ в 2022 году. Врачи видят электрокардиограммы в цифровом виде и результат их автоматической расшифровки умными алгоритмами. Специалист может внести необходимые правки в заключение или согласиться с готовым вариантом.

Кроме того, решение по автоматической расшифровке ЭКГ умными алгоритмами применяется в детских поликлиниках с цифровыми аппаратами. Это стало возможным благодаря интеграции электрокардиографов с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС). Электрокардиограмма в цифровом виде и протокол исследования в формате PDF-файла доступны пациентам в электронной медицинской карте на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".