В Кисловодске 1,5 тыс. детей участников СВО бесплатно побывают в цирке

На благотворительное мероприятие пригласили детей из семей мобилизованных граждан, военнослужащих, добровольцев Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска, Железноводска и Предгорного муниципального округа

ПЯТИГОРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Благотворительное цирковое представление для детей участников СВО пройдет в Кисловодске 22 декабря, его смогут посетить 1,5 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"22 декабря дети из семей мобилизованных граждан, военнослужащих, добровольцев Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска, Железноводска и Предгорного муниципального округа побывают на благотворительном цирковом представлении в Кисловодском государственном цирке. Всего участие примут около 1 500 человек", - сказал Моисеев.

По его словам, мероприятие проводит администрация города-курорта Кисловодска совместно с Росгосцирком.

"В преддверии Нового года хочется создать праздничное настроение детям бойцов, которые отважно стоят в зонах СВО на защите нашей Родины. Их семьям сейчас непросто. Приглашаем на благотворительное новогоднее цирковое представление семьи наших героев из Кисловодска и соседних городов. Такие семьи должны чувствовать почет, уважение и заботу", - рассказал глава Кисловодска.