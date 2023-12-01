Голикова заявила, что неонатальный скрининг в 2023 году охватил более 1 млн новорожденных

Процедура позволяет выявить все наследственные заболевания

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Программа расширенного неонатального скрининга с момента запуска в России в январе 2023 года охватила 98% всех новорожденных, это свыше 1 млн человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"С 1 января 2023 года начато проведение расширенного неонатального скрининга на все наследственные заболевания. Уже сегодня 98% всех новорожденных, то есть свыше 1 млн человек, прошли обследование", - сказала она на открытии Второго Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение - 2023" на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

Второй Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит с 1 по 2 декабря на ВДНХ в Москве. Он организован в рамках Международной выставки-форума "Россия", которая проводится с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года.

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