В регионах УрФО в ближайшие три дня прогнозируют похолодание

По прогнозу, также ожидаются снег, метели и сильные порывы ветра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Снег, метели и сильные порывы ветра ожидаются в нескольких регионах Уральского федерального округа в ближайшие три дня. В часть регионов придет похолодание, в Югре и на Ямале ожидаются 30-градусные морозы, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 1 декабря] переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах гололедные явления (гололед, на дорогах гололедица). Температура воздуха ночью -7… -12 градусов, на севере и востоке до -15 градусов, днем -5… -10 [градусов]", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. В выходные в регионе похолодает до -20 градусов ночью и до -14… -19 градусов днем.

В Курганской области в ближайшие три дня ожидается небольшой снег, в воскресенье - метели, небольшое похолодание с -3… +2 градусов днем 2 декабря до -2… -7 3 декабря. В Челябинской области также заметнее всего похолодает в выходные: с -4… +1 до -3… -8. Возможен снег и порывы ветра в пятницу до 10 м/с, в воскресенье - до 16 м/с.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области похолодает с -6… -11 градусов днем 1 декабря до -8… -13 градусов днем 3 декабря, ожидаются снег, порывы ветра до 15-18 м/с, метель. В Югре ночью похолодает до -32 градусов, днем до -25 к 3 декабря, возможен небольшой снег. Холоднее всего будет на Ямале: здесь температуры воздуха ночью опустятся до -33… -38 градусов, днем до -30… -35, возможен небольшой снег.

Последствия непогоды на Урале

В регионах УрФО борются с последствиями непогоды за прошедшую неделю. По данным пресс-службы свердловского главка МВД, в области из-за ледяного дождя в среду произошло более 130 аварий. 18 человек получили травмы, еще 4 погибли, в том числе ребенок.

В окружном центре Ямало-Ненецкого автономного округа - Салехарде три дня шел непрерывный снегопад, вполовину превышена месячная норма. Глава города Алексей Титовский в своем Telegram-канале сообщил, что все силы и мощности брошены на устранение последствий.