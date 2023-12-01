В Москве в первую неделю декабря ожидаются 20-градусные морозы

Значительное понижение температуры прогнозируется с 5-го числа

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Морозы до 17-20 градусов прогнозируются в Москве с 5 по 10 декабря. Такой холодной погоды в этот период еще не было в XXI веке, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На следующей неделе будет такая холодная погода, какой еще не было в нынешнем веке, и этот исключительный холод будет затяжным. Значительное понижение ожидается с 5 числа - будет минус 12-17 градусов ночью и минус 10-15 градусов днем. 6 числа прогнозируется до минус 14-19 градусов ночью и минус 10-15 градусов днем. Начиная с 7 по 10 декабря будет минус 15-20 градусов ночью и минус 11-16 градусов днем", - сообщил он.

По словам Вильфанд, такая температура на 8-12 градусов ниже нормы. Длительный период аномально холодной погоды считается опасным явлением. Такое похолодание обусловит мощный антициклон. "Лишь в 2002 году были морозы до 17-18 градусов в первой декабря, но сейчас холод еще внушительнее", - отметил метеоролог.