В Думу внесли поправки о запрете в школах телефонов в образовательных целях

В документе также говорится о введении обязательного урока труда для начальных и средних классов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Поправки, запрещающие использовать мобильные телефоны и планшеты с сим-картами во время занятий в школах в том числе в образовательных целях, внесли в Госдуму. Текст поправок есть в распоряжении ТАСС.

"Не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, за исключением случаев возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность", - следует из текста поправок.

Кроме того, в поправках говорится о введении обязательного урока труда для начальных и средних классов.

Ранее председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова ("Единая Россия"), комментируя поправки ко второму чтению законопроекта, регулирующего вопросы использования средств связи на уроках, рассказала журналистам, что сроки подачи поправок ко второму чтению истекают 1 декабря, после чего комитет по просвещению соберется в понедельник, чтобы обсудить их.

Госдума в ноябре приняла в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы использования школьниками средств связи, в том числе смартфонов, на уроках. Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов во главе с Казаковой в октябре. В законе "Об образовании в РФ" предлагается прописать, что школьники не должны "пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий". В первом чтении речь шла о том, что использование таких средств допускается в учебных целях, а также в экстренных случаях.