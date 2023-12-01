Москалькова: омбудсмены РФ и Украины договорились о дальнейших посещениях пленных

Уполномоченный по правам человека в России также рассказала о договоренности, по которой родственники смогут передавать вещи военнослужащим, находящимся на территории противника

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Омбудсмены России и Украины договорились о том, что будут и дальше взаимно посещать пленных военнослужащих двух стран. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Накануне Москалькова сообщила, что омбудсмены РФ и Украины на условиях взаимности одновременно посетили по 119 пленных военнослужащих двух стран.

"Достигли договоренности о взаимном посещении максимального количества военнослужащих, поэтому надеюсь, что договоренности о продолжении взаимных посещений будут работать", - сказала Москалькова.

Также Москалькова рассказала журналистам, что главный вопрос со стороны украинских пленных во время ее визита был о возвращении домой.

"Конечно, первый и главный вопрос, который звучал <...> со стороны украинских военнослужащих, которые находятся на территории России, - это когда можно будет домой. Есть люди с заболеваниями хроническими, требующими особой медицинской поддержки. И, конечно, хотелось бы в первую очередь таким вот больным помочь вернуться домой", - сказала она. Москалькова добавила, что украинские пленные в РФ обеспечены всем необходимым в рамках международных норм.