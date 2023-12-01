В России в 2024 году намерены ввести диспансерное наблюдение за работниками

В программе с отдельным тарифом ОМС предусмотрена диспансеризация мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Диспансерное наблюдение за работающими россиянами с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования (ОМС) введут в России в 2024 году. Также в программе с отдельным тарифом ОМС предусмотрена диспансеризация мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования диспансерное наблюдение за работающими. Такое наблюдение на рабочем месте может быть организовано как медицинским подразделением самого работодателя во взаимодействии с близлежащей медицинской организацией, так и путем заключения с медорганизацией соответствующего договора", - сказала она на открытии Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение - 2023" на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

По словам вице-премьера, в программе с отдельным тарифом ОМС предусмотрена диспансеризация мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья.

Голикова добавила, что в Конституции РФ закреплено равное право всех граждан на получение медпомощи. "С целью его соблюдения особенно в отношении прикрепленного контингента к медорганизациям Федерального медико-биологического агентства и к тем организациям, которые являются единственными в населенном пункте, вводим отдельный порядок предоставления подушевого норматива на равных с другими организациями условиях", - пояснила она.

Второй Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит с 1 по 2 декабря на ВДНХ в Москве. Он организован в рамках Международной выставки-форума "Россия", которая проводится с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. ТАСС - генеральное информационное агентство форума и стратегический информационный партнер конгресса.