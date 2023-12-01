В РФ построили и отремонтировали более 8,6 тыс. медицинских объектов с 2019 года

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за этот период для сельской местности и малых городов закупили более 15,5 тыс. автомобилей и передвижных мобильных комплексов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Более 8,6 тыс. зданий медицинских организаций построили и отремонтировали в России с 2019 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"С 2019 года в рамках всех мероприятий, которые мы осуществляли, построено и реконструировано, отремонтировано более 8,6 тыс. зданий медицинских организаций. Благодаря созданным в сельской местности амбулаторным объектам здравоохранения, а таких 4,5 тыс., медицинская помощь стала более доступной для более 2 млн человек в более чем 70 тыс. населенных пунктах", - сказала она на II Национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение".

Кроме того, по ее словам, за этот период для сельской местности и малых городов закупили более 15,5 тыс. автомобилей и передвижных мобильных комплексов. Также переоборудовали около 600 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений - при этом половину объема составляет отечественная медицинская техника. "Важно, что увеличился охват пациентов, страдающих болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, с 34% в 2018 году до 67% в 2022 году. Это очень важный качественный показатель, который влияет и на выявляемость, и на продолжительность жизни, и на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний", - добавила вице-премьер.

Голикова также рассказала, что в России создали более 510 амбулаторных центров для пациентов с онкозаболеваниями, а открытие 18 современных референс-центров "подняли диагностику онкологических заболеваний на новый уровень". "Это позволило в 2022 году, по его итогам, по сравнению с 2018 годом на 2,9 пункта увеличить долю больных, выявленных на первой и второй стадиях. Повысить пятилетнюю выживаемость пациентов за этот же период на 3,8 пункта, до 58,2%, и снизить одногодичную летальность за этот же период на 3,4 пункта, до 19,1%", - пояснила она.

Кроме того, по данным вице-премьера, с 2019 года в России ввели в эксплуатацию 17 детских больниц, а также продолжается строительство и реконструкция еще 20 больниц и корпусов. В новых медицинских учреждениях, по словам Голиковой, ежегодно проходят лечение более 100 тыс. детей.

Второй Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит с 1 по 2 декабря на ВДНХ в Москве. Он организован в рамках Международной выставки-форума "Россия", которая проводится с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. ТАСС - генеральное информационное агентство форума и стратегический информационный партнер конгресса.