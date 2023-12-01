Владимира Кара-Мурзу оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Штраф составил 50 тыс. рублей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал осужденного на 25 лет колонии публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом) на 50 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал виновным Кара-Мурзу по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей", - сказали в суде.

Ранее Мосгорсуд назначил Кара-Мурзе наказание в виде 25 лет колонии строгого режима по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ), а также по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

По версии обвинения, публицист в ходе выступления в нижней палате законодательного органа штата Аризона безосновательно обвинил российскую армию в использовании запрещенных средств и методов ведения войны на Украине. Кроме этого, он провел конференцию в поддержку политзаключенных в Сахаровском центре (признан в РФ иноагентом) 27 октября 2021 года. По мнению следствия, конференция была оплачена НПО Free Russia Foundation (признана нежелательной в России организацией). Суть обвинения по статье о госизмене не раскрывается. Вину подсудимый ни по одному из пунктов обвинения не признал.