Матвиенко отметила кардинальные изменения в российском здравоохранении

В России внедряются инновационные технологии и создаются медицинские центры мирового уровня, подчеркнула спикер Совета Федерации

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Отечественное здравоохранение кардинально изменилось, в России внедряются инновационные технологии и создаются медицинские центры мирового уровня, подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в приветствии к участникам второго национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение", который открылся в Москве на ВДНХ.

"Сегодня в отечественном здравоохранении происходят кардинальные изменения, создаются научно-производственные и медицинские центры мирового масштаба, внедряются инновационные технологии, активно развивается персонифицированная медицина, реализуются региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения", - отмечается в приветствии Матвиенко, которое зачитала вице-спикер Совфеда Инна Святенко.

Матвиенко также отметила, что конгресс зарекомендовал себя как востребованная площадка, где обсуждают актуальные вопросы отечественного здравоохранения, связанные с биологической безопасностью и применением цифровых сервисов.

"Насыщенная программа конгресса предоставляет его участникам возможность обсудить основные векторы развития системы здравоохранения и рассмотреть актуальные вопросы, связанные с биологической безопасностью, применением цифровых сервисов, организацией отечественного производства препаратов крови и обращением лекарственных средств", - говорится в приветствии.

Конгресс "Национальное здравоохранение" проходит 1-2 декабря на ВДНХ в Москве. Он организован в рамках Международной выставки-форума "Россия", которая проводится с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. ТАСС - генеральное информационное агентство форума и стратегический информационный партнер конгресса.