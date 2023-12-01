Приамурье и провинция Хэйлунцзян будут проводить совместные поисково-спасательные учения

ГУ МЧС России по Амурской области и Хэйлунцзянское управление морской безопасности КНР подписали соглашение о сотрудничестве

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Амурской области и Хэйлунцзянское управление морской безопасности КНР подписали соглашение о сотрудничестве, которое в том числе предполагает проведение совместных поисково-спасательных учений на приграничной реке Амур. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

"Встреча была продуктивной. Мы обсудили много важных вопросов с нашими китайскими коллегами и наметили ряд совместных мероприятий на будущий год. В частности, обсудили совместные российско-китайские поисково-спасательные учения на реке Амур в районе международного мостового перехода", - приводятся слова начальника Главного управления МЧС России по Амурской области Игоря Смирнова.

Он добавил, что проведение учений будет способствовать повышению навыков спасательных подразделений обеих стран и укреплению межведомственного взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на Амуре. В целом сотрудничество между оперативными службами РФ и КНР длится уже порядка 14 лет.

Кроме того, представители обеих делегаций положительно оценили проведение совместных рейдов на реке Амур в районе международного мостового перехода между Благовещенском и Хэйхэ и приняли решение продолжить совместные патрулирования во втором полугодии 2024 года. В ходе переговоров стороны также отметили важность работы по обучению основам безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения в общеобразовательных учреждениях, обсудили вопросы проведения открытых уроков по правилам безопасности на воде для учащихся образовательных учреждений двух стран.

Также руководство Главного управления МЧС России по Амурской области пригласило зарубежных коллег принять участие в водно-моторных соревнованиях, намеченных на лето 2024 года. Китайские коллеги предложение поддержали.