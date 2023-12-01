ВС РФ постановил, что оценочное мнение может включать утверждение, требующее опровержения

Верховный суд также отметил, что при вопросах, требующих специальных знаний, суд назначает экспертизу по ходатайству сторон или по своей инициативе

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Негативные оценочные мнения подлежат опровержению, если в них содержатся порочащие честь и достоинство утверждения о фактах, не соответствующих действительности. Это разъяснил Верховный суд РФ в опубликованном обзоре судебной практики.

"Наличие в высказывании оценочных суждений, выражающих субъективное мнение автора, не исключает содержание в нем утверждений о фактах, по отношению к которым автор высказывает свое мнение и соответствие действительности которых можно проверить", - говорится в обзоре на основании решения по иску врача к разместившей о ней негативный комментарий пациентке.

Врач городской поликлиники подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации после публикации на сайте, принадлежавшем ответчику, анонимного негативного отзыва о ней как о враче. А позднее одна из пациенток сообщила, что отзыв написала она. Истец потребовала признать распространенные о ней сведения не соответствующими действительности и опровергнуть, а также взыскать компенсацию морального вреда: с автора отзыва - 150 тыс. рублей, с сайта - 3 млн рублей.

Суд первой инстанции отклонил иск, ссылаясь на то, что отзыв представляет собой субъективное мнение пациента, которое сформировалось под влиянием несогласия с деятельностью врача и качеством оказанных медицинских услуг. Решение было оставлено в силе в апелляции и кассации, но было отменено судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда.

Аргументы Верховного суда

Как постановил Верховный суд, "наличие в каком-либо высказывании субъективной оценки само по себе не исключает присутствия в нем утверждений о факте". Например, выражение негативного отношения к нарушению другим лицом закона, деловой этики и так далее может содержать утверждение о факте, по отношению к которому высказывается мнение. Согласно размещенному на сайте отзыву, врач якобы отказывалась принимать пациента, заявляла, что ее рабочее время закончилось, испортила больничный лист, указав ошибочную дату его закрытия, а также назначила пациенту лекарства вопреки информации о наличии у пациента аллергии.

Как посчитал Верховный суд, отказывая в удовлетворении иска о признании этой информации не соответствующей действительности, суды первой и апелляционной инстанций не дали оценки тому, могут ли содержащиеся в отзыве высказывания о нарушениях быть проверены на соответствие действительности. Суд первой инстанции сослался на то, что оспариваемые фразы не подлежат проверке, поскольку являются субъективным мнением пациента о враче.

Кроме того, Верховный суд отметил, что при вопросах, требующих специальных знаний, суд назначает экспертизу по ходатайству сторон или по своей инициативе. Но в материалах дела отсутствовали данные о том, что суд первой инстанции разъяснил истцу ее право заявить ходатайство о проведении лингвистической экспертизы, или этот вопрос ставился на обсуждение сторон, как и вопрос об истребовании дополнительных доказательств. В связи с этим Верховный суд отменил решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение.