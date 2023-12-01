В Тульской области с опережением на год открыли новый онкологический центр

На его строительство направили 8 млрд рублей

ТАСС, 1 декабря. Новый онкологический центр начал работу в Туле, его построили по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина и сдали в эксплуатацию с опережением на год. Открытие онкоцентра позволит впервые в регионе провести операции по трансплантации костного мозга, сообщила пресс-служба правительства региона.

"1 декабря новый корпус на Калужском шоссе начал свою работу. Онкоцентр построен по инициативе губернатора Алексея Дюмина и при поддержке президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Глава региона лично контролировал строительство объекта на всех этапах. Впервые в регионе будут проводиться операции по трансплантации костного мозга", - говорится в сообщении.

По данным правительства Тульской области, в регионе высокий уровень смертности от онкологии, ежегодно регистрируется около 7 тыс. случаев, открытие нового онкоцентра позволит выявлять на ранней стадии и своевременно лечить злокачественные образования.

"Это современное высокотехнологичное учреждение, где будут проводить уникальные операции, которые раньше в регионе не делали. Комплекс оснащен по последнему слову техники. Пациенты будут проходить здесь полный цикл лечения: от диагностики до дальнейшего наблюдения. Хочу поблагодарить Военно-строительную компанию, которая завершила строительство на год раньше запланированного срока", - цитирует пресс-служба губернатора Дюмина.

Как уточняется в сообщении, накануне открытия онкоцентра зампредседателя правительства региона Дмитрий Марков проверил в нем наличие лекарственных препаратов, работу технической и информационной служб, пообщался с медработниками, осмотрел приемное отделение и отделение противоопухолевой лекарственной терапии, куда сегодня поступили первые пациенты. "Развертывание отделений проходит поэтапно и завершится к середине декабря. Проработана маршрутизация пациентов. Все жители, которым назначена госпитализация или обследование, предупреждены о дате приема по новому адресу", - говорится в сообщении

Областной онкоцентр стоимостью более 8 млрд рублей начали строить в Туле в 2021 году, он рассчитан на 340 мест, поликлиника - на 400 посещений в смену. Включает четыре блока: консультативно-диагностический, хирургический, лабораторию и стационар. В распоряжении врачей 10 тыс. единиц медицинского оборудования, в том числе магнитно-резонансные и компьютерные томографы, рентген-комплексы, ангиографические установки. Работа девяти операционных залов позволит более, чем вдвое увеличить число высокотехнологичных операций.