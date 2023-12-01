Гуманитарную помощь для беженцев из Карабаха отправили из Москвы в Армению

По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, она находится на связи с омбудсменами Армении и Азербайджана по вопросу помощи конкретным людям

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Гуманитарную помощь, собранную для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в рамках акции уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой "От сердца к сердцу", отправили из Москвы в Армению.

Помощь была собрана в связи с обращением к омбудсмену Союза армян России при поддержке фондов "Планета", "Возрождение и надежда" и Народного фронта.

"Гуманитарная помощь для тех людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, прибыв из Нагорного Карабаха в Гюмри, Ереван. Это и постельное белье, матрасы, наборы гигиенические для детей, техника кое-какая, тушенка, раскладушки. Я думаю, это все пригодится", - сказала Москалькова.

Она добавила, что находится на связи с уполномоченными по правам человека Армении и Азербайджана по вопросу помощи конкретным людям. Кроме кого, омбудсмен высказала готовность помочь в организации новогодних мероприятий для детей из Нагорного Карабаха, если они приедут в Россию. "Потому что права человека и миссия милосердия - это неразрывно связанные понятия", - добавила Москалькова.

Она также сообщила, что в Ереван отправляется сотрудник аппарата уполномоченного, чтобы провести там личный прием граждан. "Там очень много граждан с российским гражданством. Мы сделаем все, что в наших силах, по восстановлению документов, если утрачены, по воссоединению семей, которые оказались разъединены этой ситуаций, по всем вопросам", - добавила омбудсмен.