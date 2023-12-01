В Абхазии запретили заготовку елей и пихты для новогодних праздников

Также запрещен ввоз из РФ натуральной пихты без корневой системы

СУХУМ, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство Абхазии запретило заготовку елей и пихты для проведения новогодних праздников. Распоряжение об этом принято в пятницу на заседании кабмина.

"В целях обеспечения воспроизводства, охраны и защиты хвойных насаждений от уничтожения на территории Республики Абхазия, запретить заготовку елей и пихты для проведения новогодних праздников, а также ввоз из Российской Федерации натуральной пихты без корневой системы", - говорится в распоряжении.

Госуправлению лесного хозяйства республики, госкомитету по экологии и МВД поручено "усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев в едином государственном лесном фонде, парках, скверах и их незаконной реализации". К нарушителям будут применять "предусмотренные законом меры".

Правительство рекомендует администрациям районов и города Сухум использовать для проведения новогодних праздников искусственные елки.

В Сухуме уже приступили к установке главной елки страны на площади Свободы, официальное открытие назначено на 20 декабря. Уже более 10 лет столичная мэрия ставит искусственную елку.