Свыше 57 тыс. жителей Подмосковья обратились в центр занятости с начала 2023 года

По данным министра социального развития области Людмилы Болатаевой, более половины соискателей нашли подходящую работу

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Более 57 тыс. соискателей обратились к консультантам центра занятости Московской области за содействием в поиске подходящей работы с начала текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"С начала года к консультантам подмосковного центра занятости обратились свыше 57 тыс. соискателей, из которых более чем для половины нашли подходящую работу. Благодаря комплексу дополнительных мер, например, бесплатное обучение и переобучение, многие смогли трудоустроиться самостоятельно", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе отметили, что благодаря содействию началу предпринимательства свыше 300 безработных смогли начать свое дело. Содействие включает в себя помощь в написании бизнес-плана и оказание единовременной выплаты в размере 153,5 тыс. рублей.

В ведомстве добавили, что всего на рынке труда в Московской области в настоящее время насчитывается более 90 тыс. вакансий.