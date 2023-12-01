В Подмосковье родились более 340 здоровых детей от матерей с ВИЧ с начала 2023 года

По вопросу обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в Центр СПИД

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Свыше 340 здоровых детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, появились на свет в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"С начала года в Московской области родилось более 340 детей от ВИЧ-инфицированных матерей. <...> Своевременно назначенная антиретровирусная терапия позволяет сохранить здоровье как маме, так и малышу. Все лечение предоставляется бесплатно", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по вопросу обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в Центр СПИД.

"Мы регулярно призываем всех жителей Подмосковья проходить диагностику ВИЧ, тем более это занимает не больше 15 минут, абсолютно бесплатно и анонимно. Раннее обнаружение заболевания играет огромную роль в сохранении здоровья. Особенно это важно для женщин, которые планируют беременность. Терапия, соблюдение рекомендаций специалистов нашего центра позволяют женщине, имеющей положительный ВИЧ-статус, родить здорового ребенка", - процитировали в тексте главврача Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александра Пронина.