В парках Подмосковья установили более 100 новогодних елок

Также в парках области включили праздничное освещение в преддверии новогодних праздников

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Свыше 100 украшенных новогодних елей и более 850 световых фигур установили в парках Московской области. Также в парках включили праздничную иллюминацию, сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"В парках Подмосковья установили 112 украшенных новогодних елок и 853 ярких световых фигур. В территориях посетителей встречают новогодние иллюминации, тематические фотозоны, ярмарки и теплые зоны для комфортного время препровождения в холодные зимние дни", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что для удобного перемещения по территории нескольких парков в вечернее время была обустроена специальная подсветка дорожек.

В министерстве добавили, что 1 декабря в парках Московской области включили праздничное освещение в преддверии новогодних праздников.

"За пять лет нашей работы министерство все больше уделяет внимание праздничной атмосфере в парках в зимний период. Уже сейчас посетителей встречают украшенные входные группы, яркая иллюминация, теплые зоны с очагами, фотозоны и музыкальное сопровождение. Это позволяет создать у каждого гостя парка праздничное настроение в преддверии Нового года", - процитировали в пресс-службе министра благоустройства региона Михаила Хайкина.