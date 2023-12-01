Собянин: в Москве через четыре-пять лет планируют создать костяк здравоохранения

По словам мэра столицы, в городе создаются проекты строительства и реконструкции объектов здравоохранения на основе лучшего мирового опыта

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Благодаря обновлению материальной базы в Москве в ближайшие четыре-пять лет планируется создать костяк современного здравоохранения. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на пленарном заседании конгресса "Национальное здравоохранение".

"Конечно, занимаясь укреплением материальной базы здравоохранения, реконструкцией, мы за последние годы в Москве реконструировали и построили заново больше 1,2 млн кв. м, и еще более 1,5 млн кв. м нам предстоит построить и реконструировать. <…> Таким образом, через четыре-пять лет в Москве будет создан реальный костяк современного здравоохранения с точки зрения материальной базы", - сказал Собянин.

По его словам, в Москве создаются проекты строительства и реконструкции объектов здравоохранения на основе лучшего мирового опыта. "Не просто что-то построить. А построить так, чтобы было удобно и врачам, и пациентам", - подчеркнул мэр.

Он добавил, что то же самое касается обновления оборудования. В Москве идет уже вторая волна обновления, и оно должно быть максимально технологичным и современным, а также достигать уровня мирового здравоохранения.

Второй Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит с 1 по 2 декабря на ВДНХ в Москве. Он организован в рамках Международной выставки-форума "Россия", которая проводится с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. ТАСС - генеральное информационное агентство форума и стратегический информационный партнер конгресса.