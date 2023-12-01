Мосгорсуд 14 декабря рассмотрит жалобы на приговор члену правления "Мемориала"

Олега Орлова признали виновным по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России, совершенные лицом после совершения им аналогичного административного правонарушения)

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд 14 декабря рассмотрит апелляционное представление прокуратуры и жалобу защиты на приговор члену правления общества "Мемориал" (признано в РФ иноагентом и ликвидировано) Олегу Орлову по делу о повторной дискредитации Вооруженных сил России. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд назначил рассмотрение апелляции адвокатов Орлова и апелляционное представление прокуратуры на его приговор на 10:00 мск 14 декабря", - сообщили в суде.

В начале октября Головинский суд постановил признать Орлова виновным по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России, совершенные лицом после совершения им аналогичного административного правонарушения) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Представитель гособвинения требовал оштрафовать Орлова на 250 тыс. рублей, хотя ему грозило до пяти лет лишения свободы. Защита осужденного подала апелляцию на это решение. После этого свою жалобу подала и прокуратура, представители которой требуют ужесточить наказание правозащитнику.