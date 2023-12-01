Ожидаемая продолжительность жизни в Москве достигла 78,4 года

По словам мэра Сергея Собянина, в столице уже сотни тысяч людей старше 80 лет, значительная часть из них чувствует себя вполне неплохо

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Показатель ожидаемой продолжительности жизни в столице достиг 78,4 года, городские власти намерены ориентироваться на снижение младенческой смертности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании конгресса "Национальное здравоохранение - 2023".

"В Москве мы достигли показателей ожидаемой продолжительности [жизни] 78,4 [года], что максимально приближено к европейским показателям. <...> Но есть генетический код человека, который ограничивает его возраст, что бы мы ни делали. Это видно на показателях европейских государств. [Возраст] достигает какого-то потолка, приближенного к 80, на этом все застывает. Причем каждый шаг, начиная от 77-78, чрезвычайно сложный, потому что мы уже сталкиваемся с естественными ограничениями человека по возрасту. <...> Хотя в Москве уже сотни тысяч людей старше 80 лет, значительная часть из них чувствует себя вполне неплохо", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что в первую очередь необходимо ориентироваться на снижение уровня младенческой смертности, смертности среди трудоспособного населения, смертности от внешних факторов. В Москве смертность трудоспособного населения за последние годы уменьшилась почти на четверть, младенческая - почти в два с половиной раза.

Ранее президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам II конгресса "Национальное здравоохранение" сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит около 74 лет.

Второй Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит 1-2 декабря на ВДНХ в Москве. Он организован в рамках Международной выставки-форума "Россия", которая проводится с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. ТАСС - генеральное информационное агентство форума и стратегический информационный партнер конгресса.