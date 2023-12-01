В Омской области вдвое увеличат выплаты пострадавшим от пожаров

Размер материальной помощи составит 100 тыс. рублей

ОМСК, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Омской области, где от природных пожаров почти каждую весну страдают населенные пункты, приняли решение увеличить с 1 января размер выплат пострадавшим от возгораний. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"На заседании регионального правительства под руководством главы региона Виталия Хоценко принято решение об увеличении с 50 до 100 тыс. рублей размера материальной помощи, предоставляемой гражданину в ситуации, связанной с частичной или полной утратой им личного имущества в результате пожара", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что решение принято из-за осложнения пожарной обстановки. Для получения помощи пострадавшие должны обратиться в комплексные центры социального обслуживания по месту жительства.

В конце апреля 2023 года сильный ветер стал причиной масштабных пожаров в Омской области. За несколько дней в шести населенных пунктах огнем было уничтожено более 50 построек.