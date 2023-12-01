Застройщика в Сочи оправдали по уголовному делу о мошенничестве

Один из кредиторов предъявлял ему претензии на 11 млн рублей

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд в Сочи вынес оправдательный приговор застройщику Анзору Пруидзе по обвинению в совершении мошенничества, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Пруидзе Анзора Зурабиевича по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), оправдать на основании п. 3 ч. 1 ст. 302 УПК РФ - то есть за отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ", - сообщили в объединенной пресс-службе.

Пруидзе является крупным сочинским застройщиком, владельцем и гендиректором компании "Юг-Строй", его арестовали в июне 2023 года, предъявив обвинение по уголовному делу по статье о мошенничестве. Поводом к возбуждению дела стало заявление в правоохранительные органы одного из кредиторов, который предъявил застройщику претензии на 11 млн рублей. Застройщик же утверждал, что выполнил обязательства перед ним.

Ранее в отношении Пруидзе также вводилась процедура банкротства, в 2023 году Арбитражный суд Краснодарского края прекратил ее.