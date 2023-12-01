Более 23 тыс. человек в Подмосковье записали своих питомцев к ветеринару онлайн

Чаще всего в государственные ветклиники обращаются по вопросам вакцинации, стерилизации или кастрации животного

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Свыше 23 тыс. человек записали своих питомцев на прием в государственную ветеринарную клинику в Московской области через региональный портал госуслуг (РПГУ) с момента запуска функции в 2022 году. Это почти треть от общего количества посетителей ветклиник, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Сегодня в 53 клиниках государственной ветслужбы Подмосковья можно записать своего любимца на прием к ветеринарному врачу, не выходя из дома. В 2022 году мы запустили электронную услугу для наших жителей. Теперь чтобы записать домашнее животное к специалисту необходимо только авторизоваться на РПГУ и выбрать врача. Информация о записи поступит на указанный номер телефона или e-mail в течение пяти минут. Онлайн услугой уже воспользовалось более 23 тыс. человек. Это порядка 30% от общего количества посетителей государственных ветклиник", - привели в материале слова зампреда правительства - министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислава Мурашова.

В пресс-службе рассказали, что в большинстве случаев ветеринарная помощь требуется кошкам, собакам и хорькам. Чаще всего в государственные ветеринарные клиники обращаются по вопросам вакцинации, стерилизации или кастрации животного.

Записать питомца к ветеринару можно осуществить посредством портала государственных и муниципальных услуг Московской области, добавили в министерстве.