В Чувашии модернизировали более 100 объектов здравоохранения за 4 года

По словам главы республики Олега Николаева, "все эти объекты работают на основе бережливых технологий для того, чтобы людям было удобно"

ТАСС, 1 декабря. Свыше 100 объектов первичного звена здравоохранения отремонтировали и модернизировали в Чувашии за последние 4 года. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев на церемонии открытия Дня Чувашии на Международной выставке-форуме "Россия".

"Мы за последние 4 года отремонтировали и модернизировали более 100 объектов первичного звена здравоохранения - это фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, поликлиники. И все эти объекты работают на основе бережливых технологий для того, чтобы людям было удобно, комфортно", - отметил Николаев.

Говоря о социальной инфраструктуре, он сообщил, что за эти годы построили пять школ, в настоящее время возводятся еще шесть. Готовится к сдаче один из наиболее крупных спортивных объектов в городе Чебоксары - стадион "Волга", "который ждал своей реконструкции почти 10 лет".

"Более 16 тыс. кв. м будут предоставлены спортсменам, одновременно смогут заниматься <…> не менее 1 500 человек. В следующем году планируем начать строительство Центра водных видов спорта и создать для наших спортсменов <…> великолепные условия, а самое главное - возможность проведения соревнований мирового уровня. Планируем завершить также создание Центра зимних видов спорта", - подчеркнул Николаев.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.