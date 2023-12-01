На фестивальных площадках "Московских сезонов" открылись бесплатные катки

К услугам гостей есть ячейки для хранения вещей, пункт заточки и прокат коньков

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Более 20 бесплатных ледовых катков открылись на фестивальных площадках в разных районах столицы, сообщили в пресс-службе цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Круглый год на площадках "Московских сезонов" проводят интересные тематические мероприятия, будь то пасхальные концерты или театральные постановки в рамках "Путешествия в Рождество". Помимо этого, каждой зимой там можно кататься на коньках. В этом году залили 22 катка в разных районах города", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Уточняется, что кататься можно по будням с 11:00 до 22:00 и по выходным с 10:00 до 22:00, нужно предварительно зарегистрироваться на удобный сеанс на сайте "Московских сезонов". К услугам гостей есть ячейки для хранения вещей, пункт заточки, прокат коньков. Родителям без коньков, сопровождающим детей, выдадут специальную обувь, детям от трех лет предложат воспользоваться поддерживающими стойками в виде пингвинов. Подростки от 10 до 14 лет могут кататься самостоятельно с письменного согласия родителей.