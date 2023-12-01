Итоги пилотного проекта по репродуктивному здоровью в РФ подведут в 2024 году

Реализация пилотного проекта началась с января 2022 года в Калужской, Магаданской, Архангельской, Тульской, Новгородской областях и Приморском крае

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Итоги пилотного проекта по репродуктивному здоровью, который был запущен в некоторых регионах России с 2022 года, подведут в начале 2024 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"У нас концом 2023 года завершается одобренный нами с вами пилотный проект по репродуктивному здоровью. И очень важно подвести его итоги, причем подвести эти итоги в первом квартале 2024 года. Потому что нам нужно определяться, что из этого проекта должно остаться не пилотным, а что должно войти в практическое применение и практическую жизнь и с целью улучшения репродуктивного здоровья, и с целью исправления той демографической ситуации, которая сегодня пока складывается в Российской Федерации", - сказала она на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Реализация пилотного проекта началась с января 2022 года в шести регионах: Калужской, Магаданской, Архангельской, Тульской, Новгородской областях и Приморском крае. На основе типового проекта в регионах-участниках разработаны собственные региональные программы, созданы проектные офисы. Как сообщалось ранее, проект был нацелен на сохранение репродуктивного здоровья населения, социально-экономическую поддержку семей с детьми и повышение значимости в обществе семейных ценностей. Основной акцент был сделан на молодежь от 15 до 35 лет.