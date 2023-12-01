Вильфанд спрогнозировал "снежный коллапс" в Курской области

По данным научного руководителя Гидрометцентра России, высота снежного покрова в регионе увеличится на 15-20 см

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Мощный снегопад будет идти в Курской области до вечера 1 декабря, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня в течение дня в Курской области прогнозируется опасное метеорологическое явление - очень сильный снег, в результате которого к 21:00 количество осадков будет более 20 мм. Там будет настоящий снежный коллапс", - сказал он.

По словам Вильфанда, высота снежного покрова в регионе увеличится на 15-20 см.

Росгидромет объявил в регионе штормовое предупреждение об опасной погоде.