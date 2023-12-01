В Подмосковье показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией снизился на 7,4% за три года

Более 38 тыс. пациентов с ВИЧ получают в регионе необходимую терапию

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Московской области за последние три года снизился на 7,4%. В настоящее время в регионе более 38 тыс. пациентов с ВИЧ получают необходимую терапию, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Можно с уверенностью утверждать, что в Московской области в этом году сохраняется тренд на снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции. За последние три года показатель заболеваемости снизился на 7,4%. Все больше людей, живущих с ВИЧ, получают эффективное и самое современное лечение. И это уже более 38 тыс. человек. Хотел бы еще раз напомнить, что человек, живущий с ВИЧ и своевременно начавший и продолжающий получать антиретровирусную терапию, сохраняет не только качество жизни, но и ее продолжительность. Продолжительность жизни человека, получающего терапию, ничем не отличается от жизни человека без ВИЧ-инфекции", - привели в тесте слова главврача Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александра Пронина.

В пресс-службе рассказали, что медицинская помощь ВИЧ-инфицированным предоставляется в Московской области бесплатно.

В министерстве напомнили, что в этом году Московский областной Центр СПИД переехал в новое здание. Теперь в одном месте пациентам доступны консультации узких специалистов, работают кабинеты функциональной, ультразвуковой диагностики. Центр оснащен необходимым оборудованием для лучевой диагностики: компьютерным томографом, рентгеновским аппаратом, остеоденситометром, появилось новое современное оборудование в клинико-диагностической лаборатории центра. Все это расширило спектр проводимых исследований и повысило качество и доступность оказания медицинской помощи.