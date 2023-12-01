В Архангельске открылся гастрофестиваль

Он продлится до 8 января, гостям предложат мусс-шишки, млинъ и северный сбитень

АРХАНГЕЛЬСК, 1 декабря. /ТАСС/. Млинъ с апельсиновой глазурью и мороженым из облепихи, клюкву под снегом, имбирные пряники и северный сбитень предлагают попробовать на гастрономическом фестивале северных десертов "Сладкая Zima", который открылся в Архангельске. Как рассказали ТАСС в туристско-информационном центре Архангельской области, в фестивале участвуют 14 ресторанов и кафе.

"Сегодня начался фестиваль северных десертов, все блюда новые, у нас 14 участников. До 25 декабря будет проходить, в том числе деловая часть с мастер-классами, а попробовать десерты и напитки можно будет до 8 января", - сказали в ТИЦ.

Среди десертов, например, сет, раскрывающий вкусы Севера. В него входят черный пряник по мотивам Мезенского района, красноборский белый гриб и клюква в сахаре. Рекомендуют попробовать в паре с кофе по-мезенски. "Древнеславянским термином для русских блинов, вероятно, был млинъ. Слово "млинъ" раньше обозначало еду из перемолотой муки. [У нас это] карамелизированые блины с апельсиновой глазурью и мандаринами, подаются с мороженым из облепихи", - представили авторы свой млинъ с апельсиновой глазурью и мороженым из облепихи. В 2023 году участники активно используют северные ягоды: морошку, клюкву, бруснику. Например, десерт "Шишки" - это муссовое пирожное в виде сосновой шишки, в нем сочетают шоколадный и клюквенный мусс, а также клюквенный джем.

В кондитерских и кафе будут проходить гастрономические мастер-классы. Участникам предлагают испечь калитки с брусникой, приготовить смузи-боул с морошкой, расписать козульный домик. Козули - это традиционные архангельские вырезные пряники с большим количеством пряностей, их расписывают сахарной глазурью.